Tempo di tortellate di San Giovanni

È il momento più gustoso dell’anno: le Tortellate di San Giovanni invadono le nostre piazze! Tra musica, convivialità e deliziosi tortelli di ogni forma, questa tradizione si trasforma in un’occasione imperdibile per condividere sorrisi e sapori autentici. Prepariamoci ad assaporare questa festa, che unisce comunità e buon cibo in un’atmosfera unica. Non resta che scegliere la vostra location preferita e lasciarvi conquistare dall’irresistibile magia delle tortellate!

È tempo di Tortellate di San Giovanni. · Stasera dalle 20 in piazza Matteotti a Brescello si attende la rugiada in compagnia con cena e musica dal vivo con Sabry e Sammy in duo acustico (tel. 331-1415764). · Dalle 20,30 alla Cantina Albinea Canali c'è la 'Gran tortellata di San Giovanni in Cantina' a cura di Peccati di gola, con un menù a base di tortelli di vario tipo (tel. 0522-569505). · Stasera a Poviglio la tortellata di San Giovanni al circolo Kaleidos, in collaborazione con 'La Casa di Claudia', con turni per la cena dalle 19,30 alle 21 e dalle 21,15 alle 23. · Per il cartellone di Restate, a Reggio, stasera dalle 20 alle 22, alla biblioteca Santa Croce, in via Adua, in programma giochi da tavolo per bambini e famiglie da 6 a 13 anni, in collaborazione con Asmodee.

