Temperature anomale in Europa una nuova ondata di calore è imminente anche in Italia con temperature fino a 40°C al Sud

L’Europa si prepara ad affrontare una nuova ondata di calore, con temperature che in alcune zone del Sud Italia potrebbero toccare i 40°C. Dopo settimane di attese, il rischio di afa e condizioni estreme diventa sempre più concreto, soprattutto mentre l’evoluzione del flusso perturbato sul Nord Europa potrebbe influire anche sul nostro clima. Rimanete sintonizzati: il caldo intenso sta per arrivare, e bisogna essere pronti a gestirlo al meglio.

Come anticipato nei previsionali dei giorni scorsi, è ormai imminente un nuovo e generalizzato aumento delle temperature e dell'afa; sarà però anche da monitorare l'evoluzione del flusso perturbato sul Nord Europa, che da giovedì potrebbe avere ripercussioni sul nostro territorio, non solo in termini di condizioni del cielo ma anche di temperature, che al.

