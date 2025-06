Telefonata Meloni-Schlein cosa si sono dette davvero | cambio di passo

In un panorama politico spesso segnato da divisioni, la recente telefonata tra Meloni e Schlein si distingue per il suo tono di sobrietà e rispetto istituzionale. Un gesto che testimonia la volontà di dialogo e unità, anche in momenti di tensione internazionale. In un Paese dove ogni evento rischia di diventare campagna elettorale, questo scambio apre una nuova prospettiva di collaborazione. La domanda ora è: può questa intesa segnare un cambio di passo reale?

In un Paese dove ogni evento rischia di trasformarsi in campagna elettorale, il gesto di Elly Schlein e Giorgia Meloni si distingue per sobrietà e senso delle istituzioni. La reazione italiana all’ attacco statunitense all’Iran, deciso da Donald Trump, ha evidenziato una rara convergenza tra governo e opposizione, almeno sul piano del metodo e del confronto. Leggi anche: Iran-Israele, Meloni respinge la proposta di Trump: “Putin mediatore non è l’opzione migliore” Un gesto fuori dagli schemi politici. La scelta della segretaria del Partito Democratico di telefonare direttamente alla presidente del Consiglio è arrivata dopo un primo giro informale tra i rispettivi collaboratori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Telefonata Meloni-Schlein, cosa si sono dette davvero: cambio di passo

Telefonata Meloni-Papa Leone XIV: cosa si sono detti - In una recente telefonata tra la premier Giorgia Meloni e Papa Leone XIV, si è discusso dell'importanza della pace e del dialogo.

