Telecamere per controllare i dipendenti e uno di loro era senza contratto | sanzione di 4mila euro per il titolare

Se pensavate che la tecnologia potesse risolvere ogni problema sul posto di lavoro, ripensateci. Un caso a Martinengo dimostra come un utilizzo scorretto di telecamere e il mancato rispetto delle norme possa portare a sanzioni salate, tra cui 4 mila euro di multa per il proprietario. La legge è chiara: sicurezza e trasparenza devono essere sempre al primo posto.

Martinengo. Aveva installato un impianto audiovisivo senza le necessarie autorizzazioni, omesso la sorveglianza sanitaria ad un suo dipendente mentre un altro lavoratore era privo di regolare contratto. Per questi motivi i carabinieri di Bergamo e di Martinengo, con il supporto specialistico del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo, hanno sospeso l’attivitĂ di ditta di manutenzione di veicoli destinati alla raccolta dei rifiuti. La verifica è avvenuta venerdì 20 giugno nella bassa Bergamasca. Il titolare dell’azienda è stato deferito all’AutoritĂ Giudiziaria per installazione di impianti audiovisivi senza le necessarie autorizzazioni previste dall’art. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Telecamere per controllare i dipendenti e uno di loro era senza contratto: sanzione di 4mila euro per il titolare

