Tel Aviv | colpite le basi del potere dei pasdaran a Teheran | Putin al ministro Araghchi | Aggressione a Iran non provocata e ingiustificata | Media | Khamenei gli chiederà un ulteriore aiuto

Le tensioni in Medio Oriente si intensificano: Tel Aviv colpisce le basi dei Pasdaran a Teheran, mentre gli attacchi agli aeroporti iraniani sconvolgono la regione. Putin si schiera con l’Iran, e gli Stati Uniti avvertono sui rischi di cellule terroristiche dormienti. In questo scenario incandescente, la diplomazia cerca di mantenere la calma. Ma cosa riserva il futuro? La situazione resta critica e in rapido divenire.

Bombardati gli aeroporti iraniani. I missili colpiscono il sud di Israele: danni. Il ministro degli esteri iraniano al Cremlino: "Mosca dalla parte giusta". Usa: rischio "cellule terroristiche dormienti" dopo l'attacco all'Iran. Tajani: "La nostra ambasciata a Teheran resta aperta". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tel Aviv: colpite le basi del potere dei pasdaran a Teheran | Putin al ministro Araghchi: "Aggressione a Iran non provocata e ingiustificata" | Media: Khamenei gli chiederĂ un ulteriore aiuto

In questa notizia si parla di: teheran - ministro - iran - aviv

LIVE | Israele attacca l’Iran con droni e missili. Netanyahu: «Colpito programma nucleare di Teheran». Tel Aviv: «Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie». l'Idf: «Richiamati migliaia di riservisti» - Tensione alle stelle nel Mediterraneo orientale: Israele ha lanciato attacchi con droni e missili contro l’Iran, colpendo il programma nucleare di Teheran e uccidendo il capo delle guardie rivoluzionarie.

Il primo ministro israeliano elogia il capo dello Stato americano e ribadisce la linea dura di Tel Aviv contro il regime di Teheran. #Iran #Israele - X Vai su X

Dopo l'attacco lanciato ieri da Israele sull’Iran, Teheran contrattacca con tre ondate di lanci di missili balistici su tutto il Paese. Colpiti almeno sette siti a Tel Aviv, con alcuni feriti lievi. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato che "l'Iran ha attrav Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, giorno undici: ministro iraniano Araghchi da Putin. Gli israeliani attaccano la prigione di Evin e il quartier generale dei Pasdaran; Israele-Iran, l’ultimatum di Trump: “Due settimane a Teheran. I colloqui europei sono inutili” - Udite esplosioni a Teheran e Isfahan; Tel Aviv, esplosione in residenza ambasciatore norvegese. Casa Bianca: Iran può produrre atomica in 2 settimane.

La rabbia dell'Iran dopo l'attacco degli Stati Uniti: "Criminali, le conseguenze saranno eterne". Ondata di missili su Israele - La prima reazione di Teheran è affidata al ministro degli Esteri, Abbas Araghchi. Segnala today.it

Guerra Israele-Iran, civili in fuga da Teheran. Esplosioni a Tel Aviv e Haifa: milioni di israeliani nei bunker - I raid israeliani e i lanci di missili dall’Iran non si sono fermati nemmeno ieri, segnando una nuova giornata di terrore e sangue. Si legge su ilmattino.it