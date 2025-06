Teknoservice | Bene assunzione dei precari ma non si ricorra a lavoratori esterni

Tecnologie all’avanguardia e attenzione alle risorse umane: TeknoService celebra con entusiasmo l’assunzione di sette precari, sottolineando l’importanza di valorizzare i propri talenti interni. Tuttavia, si ribadisce con fermezza la volontà di evitare l’uso di lavoratori esterni provenienti da altre gestioni, per mantenere coesione e qualità. Questa posizione, condivisa dalla Rsu e dalla Rlssa, rappresenta un passo deciso verso una gestione più responsabile e sostenibile del personale.

Soddisfazione per l'assunzione di sette lavoratori precari, accompagnata dalla richiesta di "fare a meno di lavoratori provenienti da altre gestioni". È il sunto di una lettera aperta firmata dalla Rsu (Antonio Marchionna, Vincenzo Vacca, Alessandro Megna) e della Rlssa (Massimiliano Ruggero).

In questa notizia si parla di: lavoratori - assunzione - precari - teknoservice

