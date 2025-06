Teheran valuta che carte giocare adesso e l’Europa fa i conti con la sua marginalità | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

Nel cuore di un mondo in costante mutamento, Teheran valuta con attenzione le sue mosse strategiche, mentre l'Europa affronta le sfide di una marginalità crescente. Nel nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", Fanpage.it analizza le implicazioni dell'attacco statunitense ai siti nucleari iraniani e il loro impatto sulle dinamiche internazionali. Resta con noi per scoprire cosa ci aspetta in questo scenario complesso e in evoluzione.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle conseguenze dell'attacco statunitense ai siti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

MEDIO ORIENTE |Il nome del blitz americano sull'Iran è 'Martello di mezzanotte' ma Teheran sarebbe stata avvertita. Ora valuta se chiudere lo stretto di Hormuz. IL PUNTO ALLE 17.00 #ANSA Vai su Facebook

