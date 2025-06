Teheran risponde ai raid Usa Trump e i vertici militari nella Situation Room

In un clima teso e carico di tensione internazionale, Teheran risponde ai raid degli USA con una precisa mira ai loro basi in Qatar. La musica marziale e le dichiarazioni ufficiali riflettono la determinazione dell'Iran a difendersi, sottolineando che non cercano il conflitto, ma sono pronti a reagire. Un episodio che scuote ancora di più gli equilibri globali, lasciando il mondo in attesa delle prossime mosse.

La risposta dell'Iran ai bombardamenti degli Stati Uniti è arrivata. I missili di Teheran hanno preso di mira la base aerea americana di Al Udeid in Qatar: "Una risposta potente e di successo all'aggressione dell'America", l'ha definita la tv di Stato iraniana, dando l'annuncio accompagnato da una musica marziale. "Non siamo stati noi a iniziare la guerra, né la desideravamo; ma non lasceremo senza risposta l'aggressione contro il Grande Iran", aveva avvertito poco prima il presidente iraniano Masoud Pezeshkian in un post su X. A Doha sono state udite esplosioni e i cieli del Qatar sono stati illuminati dalle scie dei missili, ma secondo quanto riferito dal Paese del Golfo i razzi sono stati intercettati e non sono state registrate vittime. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Teheran risponde ai raid Usa, Trump e i vertici militari nella Situation Room

