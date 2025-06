Teheran risponde agli Usa | 10 missili verso la base Usa in Qatar Attaccato anche avamposto in Iraq | La diretta

L’atmosfera globale si infiamma: Teheran risponde con forza agli Usa, lanciando dieci missili verso una base americana in Qatar e colpendo anche un avamposto in Iraq. La tensione si intensifica ulteriormente con attacchi simbolici a Teheran e azioni contro Israele, mentre Trump ordina raid su siti nucleari. Una escalation che minaccia di trascinare la regione e il mondo in una spirale di conflitto senza precedenti.

Escalation totale: l’Iran prepara ritorsioni contro basi Usa, lancia missili su Israele, mentre Trump ordina raid contro siti nucleari. Attaccati anche simboli del regime a Teheran, tensione altissima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Teheran risponde agli Usa: 10 missili verso la base Usa in Qatar. Attaccato anche avamposto in Iraq | La diretta

In questa notizia si parla di: teheran - missili - risponde - agli

L'Iran risponde a Israele con una raffica di missili: almeno 7 siti di impatto, feriti a Tel Aviv | Netanyahu agli iraniani: "Opponetevi al regime" | Nuove esplosioni a Teheran, attivata l'anti-aerea - La tensione tra Iran e Israele raggiunge nuovi livelli di escalation, con una raffica di missili iraniani che colpisce Tel Aviv e sconvolge la regione.

(Adnkronos) - Il cielo su Haifa si illumina nella notte in cui l'Iran lancia una nuova ondata di missili contro Israele. La città in particolare viene colpita dall'offensiva con cui Teheran risponde agli attacchi israeliani. Secondo le news che arrivano da Israele, a Haif Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, Teheran risponde agli attacchi di Tel Aviv, missile esplode in strada vicino alla città di Ashdod - VIDEO Vai su X

Guerra Israele-Iran, Teheran risponde agli USA: lanciati missili verso basi in Siria, Qatar e Iraq. Trump nella Situation Room, news in diretta; L’Iran risponde all’attacco Usa: missili contro le basi americane in Qatar e in Iraq; L'Iran risponde agli attacchi USA: missili sulla base aerea statunitense di Al Udeid in Qatar.

Teheran risponde agli Usa: 10 missili verso la base Usa in Qatar. Attaccato anche avamposto in Iraq | La diretta - Escalation totale: l’Iran prepara ritorsioni contro basi Usa, lancia missili su Israele, mentre Trump ordina raid contro siti nucleari. Scrive msn.com

L’Iran risponde all’attacco Usa: missili contro le basi americane in Qatar e in Iraq - L'Iran ha avviato la risposta agli Stati Uniti, che sarà colpire la base aerea di Al Udeid, in Qatar, e le basi in Iraq. Segnala msn.com