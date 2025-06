Teheran risponde agli Usa | 10 missili contro la base Usa in Qatar Doha avvisata del raid in anticipo | La diretta

In un crescendo di tensione globale, Teheran risponde agli USA con una raffica di missili contro la base americana in Qatar, già avvisata in anticipo. L’escalation si intensifica: Iran prepara ritorsioni contro basi statunitensi e lancia attacchi su Israele, mentre Trump ordina raid su siti nucleari chiave. La regione vive momenti di massima allerta, con simboli del regime colpiti a Teheran. La crisi si fa sempre più urgente e inedita, lasciando il mondo con il fiato sospeso.

Israele attacca, Teheran lancia una pioggia di missili: è guerra. La minaccia all'Iran: «Se colpite i civili, nel mirino i leader politici» | Nella notte raid nel quartiere in cui vive Khamenei e l'Iran risponde - In una notte di tensione crescente, Israele ha lanciato un attacco su Teheran, colpendo strategici quartieri e facendo scattare sirene d’allerta in tutta la capitale iraniana.

Israele, Iran e Usa, la guerra in diretta | Allerta nelle basi Usa nel Golfo, il WSJ: «Teheran sta posizionando lanciamissili». Colpita base in Siria. Raid di Israele contro i simboli del regime. Trump attacca Medvedev: non parli a caso del nucleare; L'Iran risponde all'attacco Usa: Lanciati missili contro le basi in Qatar e in Iraq. Trump è nella situation room; L'Iran risponde all'attacco Usa: missili contro le basi americane in Qatar e in Iraq.

