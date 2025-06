Teheran reagisce proiettili contro base Usa in Qatar

Tensione alle stelle nel Golfo: Teheran risponde con proiettili all’attacco statunitense ai siti nucleari, scatenando esplosioni a Doha. L’azione iraniana, definita “potente”, si inserisce in un clima di crescente instabilità internazionale. Sebbene la base americana fosse già evacuata e Washington sembrasse preparata, il rischio di escalation rimane alto. Quali sviluppi ci attendono in questo scenario incerto e pericoloso?

Doha 23 giu. (askanews) - Esplosioni e proiettili nel cielo di Doha: l'Iran ha preso di mira una base militare Usa in Qatar, definendola una risposta "potente" all'"aggressione americana" ovvero ai bombardamenti dei siti nucleari dello scorso weekend. Sembra però che la base fosse stata evacuata, ovvero che Washington fosse al corrente dell'attacco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In questa notizia si parla di: base - proiettili - qatar - teheran

"Risposta dell'Iran imminente". Allarme per la base Usa in Qatar: stop a tutti i voli. E Teheran sposta i lanciamissili | La diretta - La crisi tra Iran e Stati Uniti si fa sempre più affilata, con minacce di ritorsioni contro basi americane in Qatar e lanci di missili su Israele.

| : Il ruolo dell'Arabia Saudita e del Qatar: lo scudo radar degli Stati Uniti contro l'Iran: 1) Alle coordinate 24°04'26”N 47°40'56”E, l'Arabia Saudita ospita un sistema radar AN/TPY-2 gestito dagli Stati Uniti nei pressi di Al Kharj. Questo radar ad alta pote Vai su X

Teheran reagisce, proiettili contro base Usa in Qatar; L’Iran ha lanciato missili contro almeno una base americana in Qatar; L'Iran conferma: 'Attaccata la base Usa in Qatar'. Allerta anche in Iraq e in Siria LA DIRETTA.

Teheran reagisce, proiettili contro base Usa in Qatar - Esplosioni e proiettili nel cielo di Doha: l'Iran ha preso di mira una base militare Usa in Qatar, definendola una risposta "potente" all'"aggressione americana" ovvero ai bo ... Riporta libero.it

Teheran risponde agli Usa: 10 missili verso la base Usa in Qatar. Attaccato anche avamposto in Iraq | La diretta - Escalation totale: l’Iran prepara ritorsioni contro basi Usa, lancia missili su Israele, mentre Trump ordina raid contro siti nucleari. Scrive msn.com