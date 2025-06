Teheran pensa di chiudere Hormuz Mosca la difende | Attacco inutile

In un clima di tensione crescente, Teheran valuta la chiusura di Hormuz, mettendo in allerta Mosca e gli alleati occidentali. La minaccia di un conflitto si fa più concreta mentre il regime iraniano avverte gli Stati Uniti di aver oltrepassato un limite insostenibile. Con il Parlamento pronto a bloccare lo stretto strategico, il mosaico geopolitico si infiamma, e Bibi Netanyahu prega per Donald Trump, sperando in una soluzione diplomatica prima che la situazione sfugga di mano. Continua a leggere.

Per il regime, «gli Usa hanno oltrepassato la linea rossa». Basi americane possibili obiettivi di una ritorsione. Il Parlamento decide il blocco del passaggio strategico. Bibi prega per Donald: «Scaccia il male dalla Terra». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Teheran pensa di chiudere Hormuz. Mosca la difende: «Attacco inutile»

Israele: "Decisione di Trump entro 24-48 ore". Teheran minaccia di chiudere Hormuz | La diretta - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele annuncia una decisione cruciale entro 24-48 ore, mentre Teheran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz.

