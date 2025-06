Teheran Israele attacca il carcere di Evin | il cancello di ingresso salta in aria

Un nuovo episodio di escalation tra Israele e Teheran scuote il Medio Oriente, con un attacco israeliano che ha preso di mira la famigerata prigione di Evin, nel cuore di Teheran. Il colpo ha distrutto il cancello d’ingresso, alimentando le speculazioni su un tentativo di evasione di prigionieri politici e attivisti. Questo gesto segnala una palpabile tensione nella regione, lasciando aperta la domanda: quali sono le conseguenze di questa escalation per la stabilità internazionale?

Uno dei raid di Israele su Teheran ha colpito anche la famigerata prigione di Evin. L'attacco ha colpito il cancello d'ingresso della prigione, apparentemente per consentire ai prigionieri di evadere. La prigione di Evin è un complesso vasto e fortemente fortificato in cui l'Iran ha incarcerato prigionieri politici, giornalisti, accademici, attivisti per i diritti umani e altre persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Teheran, Israele attacca il carcere di Evin: il cancello di ingresso salta in aria

In questa notizia si parla di: evin - teheran - israele - cancello

Colpito il cancello di Evin a Teheran, l’attacco israeliano al carcere dei dissidenti politici (e dove fu rinchiusa Cecilia Sala) – Il video - Un nuovo episodio di tensione scuote Teheran, con un attacco sorprendente al carcere di Evin, celebre per aver rinchiuso dissidenti politici.

L'esercito israeliano ha detto di aver effettuato un attacco simbolico al cancello d'ingresso della prigione di Evin a Teheran, un sito ampiamente visto... Vai su Facebook

Israele colpisce carcere di Evin a Teheran. Aiea chiede accesso a scorte di uranio iraniane; Colpito il cancello di Evin a Teheran, l'attacco israeliano al carcere dei dissidenti politici (e dove fu rinchiusa Cecilia Sala) - Il video; Iran, pioggia di missili da Israele: colpiti Fordow, tv pubblica e il carcere di Evin. Gli Usa aspettano risposta di Teheran entro due giorni.

Israele colpisce carcere di Evin a Teheran. Aiea chiede accesso a scorte di uranio iraniane - Un altro cittadino europeo arrestato in Iran, accusato di spionaggio Un altro cittadino europeo è stato arrestato in Iran per spionaggio a favore di Israele. Scrive msn.com

Attacco israeliano alla prigione di Evin a Teheran: colpito il cancello d’ingresso - L’attacco aereo di Israele sulla prigione di Evin a Teheran mira a indebolire il controllo iraniano, evidenziando tensioni crescenti tra Israele e Iran nel contesto del conflitto in Medio Oriente. Segnala gaeta.it