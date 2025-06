Teheran iraniani in piazza contro Usa e Israele

In un momento di grande tensione internazionale, Teheran si mobilita: migliaia di iraniani scendono in piazza contro Stati Uniti e Israele, in risposta agli attacchi che minacciano la stabilità del Medio Oriente. La protesta riflette l’ardente desiderio di difendere la sovranità nazionale e di opporsi alle ingerenze esterne. La situazione resta fragile, e il mondo si interroga: quali saranno le prossime mosse in questa escalation di conflitti?

Gli iraniani scendono in piazza a Teheran per protestare contro Stati Uniti e Israele in seguito agli attacchi americani contro i siti nucleari del Paese. L'attacco statunitense minaccia di aggravare il conflitto in Medio Oriente dopo che Israele ha lanciato una campagna di bombardamenti contro l'Iran, con Teheran che ha promesso di reagire al coinvolgimento degli Stati Uniti.

Usa: “Israele si prepara a colpire gli impianti nucleari iraniani mentre Trump tratta con Teheran” - Gli Stati Uniti, secondo fonti della CNN, hanno scoperto che Israele si sta preparando a colpire gli impianti nucleari iraniani, mentre l’amministrazione Trump sta cercando un'intesa diplomatica con Teheran.

#Iran #Israele Da Teheran chi può scappa per salvarsi dai missili di Tel Aviv. In Turchia la città di #Van è quindi diventata la principale via di fuga per gli iraniani che cercano di lasciare il Paese. Il racconto dell'inviata @ragazzitahrir #GR1 Vai su X

Come funziona la rete israeliana che comunica con gli iraniani. Perché Netanyahu si rivolge ai cittadini dell’Iran? Cosa sa Israele della rivoluzione che Teheran per ora non fa. Di Micol Flammini Vai su Facebook

Iran, le news del 22 giugno sulla guerra. Trump apre al cambio di regime e lancia il Make Iran great again; Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa sui siti nucleari iraniani LIVE BLOG del 22 giugno; Gli Usa in guerra al fianco di Israele | L'Iran promette vendetta e minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz | Il mondo in allarme | Israele, Netanyahu al Muro del Pianto.

Manifestazione in piazza Enqelab nel centro di Teheran, in Iran, per protestare contro i raid statunitensi su tre importanti impianti nucleari nel Paese.

Migliaia di persone sono scese in piazza a Teheran per manifestare contro gli attacchi di Israele e le minacce di intervento degli Stati Uniti, scandendo slogan a sostegno della sovranità nazionale.