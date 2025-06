Teheran ' cittadino europeo arrestato per spionaggio'

Una notizia che scuote le relazioni internazionali: un cittadino europeo è stato arrestato a Hamedan, Iran, con l'accusa di spionaggio a favore di Israele. Con ulteriori arresti e prove come schede SIM e denaro sequestrato, la tensione si intensifica tra le nazioni coinvolte. Ma cosa significa tutto questo per gli equilibri geopolitici? Scopriamolo insieme in questa analisi dettagliata.

Un cittadino europeo è stato arrestato ad Hamedan, nell'ovest dell' Iran, per spionaggio a favore di Israele. Lo rende noto la tv di Stato. Altre due persone sono state fermate per lo stesso motivo nella città occidentale di Kermanshah. Diverse schede Sim e un'ingente somma di denaro sono state confiscate ai due iraniani, ha dichiarato Mehr, citando il portavoce della magistratura Asghar Jahangir. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Teheran, 'cittadino europeo arrestato per spionaggio'

