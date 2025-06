Teheran chiede aiuto a Putin | Ci saranno conseguenze eterne

In un clima di tensione crescente, Teheran si rivolge a Putin, annunciando possibili conseguenze eterne. Tra minacce e silenzi inquietanti, l’Iran cerca alleati e risposte alle recenti provocazioni americane. La richiesta di intervento al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite apre uno scenario incerto, dove ogni mossa potrebbe avere ripercussioni durature. Quali sviluppi attendono il futuro di questa crisi intricata? Restiamo sintonizzati per scoprire le prossime evoluzioni.

di Marta Ottaviani ROMA Minacce, insulti e la promessa che non è finita. Ma, in concreto, cosa voglia fare l’Iran dopo l’attacco americano dell’altra notte non è ancora chiaro. E l’Ayatollah Khamenei è scomparso dalla circolazione. Il ministero degli Esteri di Teheran ha richiesto l’intervento del consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, perché "adotti misure urgenti e decisive in risposta a questa spaventosa violazione del diritto internazionale". Peccato che a quel tavolo ristretto che regola gli equilibri internazionali seggano anche gli Stati Uniti. IRA CONTRO WASHINGTON Se i toni verso Israele erano tutto fuorché concilianti, quelli contro Washington sono perfino più accesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Teheran chiede aiuto a Putin: "Ci saranno conseguenze eterne"

