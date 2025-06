Teheran aveva avvisato Doha prima dell’attacco Il Qatar condanna l’Iran per violazione flagrante della sovranità e conferma | nessuna vittima

tensioni diplomatiche e permettere un coinvolgimento più controllato». Un gesto che, pur sollevando questioni sulla sovranità, ha suscitato reazioni contrastanti: il Qatar condanna l'Iran per la violazione della propria sovranità, mentre Teheran sottolinea la volontà di limitare le conseguenze. Questa vicenda apre un nuovo capitolo nelle complesse relazioni tra i paesi del Golfo, lasciando emergere interrogativi sulla stabilità regionale e le future strategie di dialogo.

L’Iran aveva avvertito il Qatar prima di lanciare l’attacco missilistico contro la base americana di Al Udeid, alle porte di Doha. Lo rivela il New York Times, citando tre funzionari iraniani a conoscenza diretta dei piani. Teheran, secondo quanto riportato, avrebbe coordinato l’operazione con le autorità del Qatar e comunicato in anticipo l’imminenza del lancio «per ridurre al minimo le. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Teheran aveva avvisato Doha prima dell’attacco. Il Qatar condanna l’Iran per “violazione flagrante della sovranità” e conferma: nessuna vittima

Guerra Usa-Iran, attacco di Teheran alla base americana in Qatar: lanciati sei missili. Forti esplosioni a Doha - Tensione alle stelle nel Golfo: l’Iran ha sferrato un attacco con sei missili contro una base americana a Doha, scatenando forti esplosioni e preoccupazioni crescenti nella regione.

Le difese aeree sono state attivate su Doha, in Qatar, dopo che l'Iran ha lanciato una raffica di missili contro di essa, probabilmente prendendo di mira la base di al-Udeid utilizzata dalle forze statunitensi.

