Teheran attacca una base USA in Qatar

Teheran ha sferrato un attacco senza precedenti contro la base statunitense di Al Udeid in Qatar, lanciando una serie di missili in una manovra di rappresaglia che scuote la regione. La tensione tra Iran e Stati Uniti si intensifica, mentre il mondo osserva con apprensione. Le prime reazioni internazionale sono dure, ma il quadro si fa sempre più complesso ed incerto. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa escalation?

Teheran ha lanciato una serie di missili verso il sito di Al Udeid. Si tratta della più grande struttura militare statunitense in Medio Oriente. Il Qatar rivendica di aver intercettato tutti i lanci. Non ci sarebbero morti o feriti. Intanto diversi Paesi stanno condannando l'attacco. Teheran ha attuato un'operazione di rappresaglia. Intorno alle 19 (ora italiana) l' Iran ha iniziato  l'operazione di rappresaglia  contro la base americana di  Al Udeid  nei pressi di Doha, in Qatar. L'attacco ha visto partire dieci missili a meno di 48 ore dal fuoco Usa sui siti nucleari iraniani. La rappresaglia è stata volutamente misurata e ampiamente preannunciata.

