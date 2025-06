Teheran attacca le basi Usa in Qatar e Iraq | Trump | Ringrazio l' Iran per averci avvisato ora è tempo di pace

In un clima di tensione crescente, Teheran ha attaccato le basi statunitensi in Qatar e Iraq, mentre l'Iran avvisa gli alleati di minimizzare i danni. Trump ringrazia Teheran per averli avvertiti, aprendo un nuovo scenario di crisi. Crosetto rassicura: "I militari italiani nell’area sono al sicuro", mentre Israele intensifica i raid contro simboli cruciali del regime, segnando un momento di grande instabilità mediorientale.

L'Iran ha avvertito Qatar e Stati Uniti dei piani per minimizzare i danni. Crosetto: "I militari italiani nell'area sono al sicuro". Raid di Israele sui simboli del regime: colpiti il carcere di Evin e le basi dei pasdaran.

Iran: media Teheran, operazione contro basi Usa in Qatar e Iraq - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: l’Iran ha confermato, tramite l’agenzia Mehr, operazioni di rappresaglia contro le basi statunitensi in Qatar e Iraq.

L’Iran ha lanciato 10 missili sulle basi Usa in Qatar e Iraq. Trump è nella Situation Room. Il Nyt rivela: “Operazione coordinata con Doha”. Israele attacca Teheran: “Molti morti” Vai su X

L'Iran risponde ai raid Usa. Teheran attacca con missili balistici le basi americane in Qatar e Iraq. Allarme anche in altri siti in tutto il Medio Oriente, tra cui Siria, Iraq, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Oman. #iran #usa #qat Vai su Facebook

