Tecnologie emergenti l’Albergo dei Poveri diventa un hub dell’innovazione

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli si trasforma in un vibrante epicentro di innovazione e cultura, aprendo le porte a laboratori all’avanguardia della Casa delle Tecnologie Emergenti di Napoli Infiniti Mondi. Con oltre 1.200 metri quadrati di spazi riqualificati, questo nuovo hub diventa il punto di partenza per sperimentare tecnologie rivoluzionarie nel settore creativo e culturale, creando un ponte tra passato e futuro e rilanciando il tessuto produttivo della città. Un'occasione unica per scoprire come l'innovazione possa trasformare il cuore pulsante di Napoli.

Parte dal Real Albergo dei Poveri di Napoli un nuovo capitolo per l’innovazione, la cultura e il tessuto produttivo della città. Porte aperte per i laboratori tecnologici della Casa delle Tecnologie Emergenti di Napoli Infiniti Mondi, il polo dedicato alla ricerca e alla sperimentazione delle più innovative tecnologie in ambito creativo e culturale. Più di 1.200 metri quadrati riqualificati e attrezzati con tecnologie all’avanguardia ospitano ora quattro laboratori tematici aperti alle imprese e alle realtà creative del territorio. Infiniti Mondi è un’infrastruttura pubblica pensata per rendere l’innovazione accessibile anche alle piccole realtà, agli artigiani, ai giovani creativi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: tecnologie - emergenti - albergo - poveri

