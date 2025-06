Teatro classico al giardino botanico in scena Le Baccanti e poi altri 5 appuntamenti | biglietti in vendita

Scopri il fascino senza tempo del teatro classico al Giardino Botanico di Agrigento! Dal 23 giugno sono in vendita i biglietti e gli abbonamenti per la rassegna “Teatro classico e del Mito”, un’occasione unica per immergersi nelle suggestioni delle Baccanti di Euripide e altri cinque appuntamenti imperdibili. Non perdere l’opportunità di vivere emozioni intense sotto il cielo stellato, perché questa stagione promette di essere indimenticabile.

Sono disponibili da oggi, lunedì 23 giugno, i biglietti e gli abbonamenti della rassegna “Teatro classico e del Mito”, primo dei due cicli della stagione 2025 del teatro dell’Efebo al giardino botanico. Gli eventi sono organizzati dal Libero consorzio comunale di Agrigento che torna al giardino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Teatro classico al giardino botanico, in scena “Le Baccanti” e poi altri 5 appuntamenti: biglietti in vendita

In questa notizia si parla di: teatro - giardino - classico - botanico

