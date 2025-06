Teatri d’Europa – Notte di stelle in danza | al Verdura i migliori etoiles principals e primi ballerini

Preparati a vivere un'esperienza unica nel cuore di Palermo: il 31 luglio, il Teatro di Verdura si illuminerà con “Teatri d’Europa – Notte di stelle in danza”, un galà che unisce i più grandi etoiles e primi ballerini internazionali. Un evento imperdibile, alla prima edizione in città, che promette emozioni e magia sotto le stelle. Non perdere questa straordinaria notte dedicata all’eccellenza della danza mondiale, pronta a incantare il pubblico palermitano.

Sarà il Teatro di Verdura ad ospitare giovedì 31 luglio alle ore 21, "Teatri d'Europa – Notte di stelle in danza", un galà di danza dal respiro internazionale che per la prima volta sarà proposto a Palermo, grazie alla direzione artistica di Santina Franco e alla Agave Spettacoli di Andrea.

