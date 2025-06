Taxi da Como all’ospedale Sant’Anna il problema dei costi | Con cosa vado in ospedale?

La signora Emilia di Como ci sollecita a riflettere sull'importanza di un servizio di taxi affidabile e trasparente per recarsi all’ospedale Sant’Anna, soprattutto considerando i costi e le difficoltà nel trovare risposte rapide. La sua esperienza evidenzia come la comunicazione sia fondamentale per garantire ai cittadini un’assistenza efficiente e rassicurante. Scopriamo insieme come migliorare il rapporto tra utenti e servizi di trasporto pubblico nella nostra città.

Ci scrive la signora Emilia da Como, che segnala di non aver ricevuto risposta — nemmeno dopo aver chiamato — a una semplice domanda: "Se le recensioni non vengono lette da Radio Taxi Como, non capisco perché dovrei scrivere la mia. Comunque, dato che ho letto in un'altra recensione che un. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Taxi da Como all’ospedale Sant’Anna, il problema dei costi: "Con cosa vado in ospedale?"

In questa notizia si parla di: ospedale - como - taxi - sant

Ospedale Sant’Agata, da oggi intensificata la chirurgia ambulatoriale - Da oggi, l'Ospedale Sant'Agata intensifica la chirurgia ambulatoriale, mirando a garantire cure più efficaci e tempestive per i cittadini.

CiaoComo Live - Sul lungolago tornano a transitare bus e taxi sulla corsia preferenziale Da ieri riapertura regolare, due corsie per auto e moto (una ancora con un po' di acqua....) ed una per pullman e taxi fino a Sant' Agostino. Da quasi 15 giorni la "prefer Vai su Facebook

Taxi da Como all’ospedale Sant’Anna, il problema dei costi: Con cosa vado in ospedale?; Como, controlli su imbarcazioni e taxi boat al molo di Sant’Agostino: due le sanzioni; Uomo in monopattino investito da un taxi davanti al tribunale: è gravissimo.

Coronavirus, positivo al tampone scappa da ospedale e torna a casa in taxi: denunciato. Il tassista in quarantena - Un settantunenne positivo al Coronavirus è scappato dall'ospedale Sant'Anna di Como ed è ritornato a casa in taxi nella provincia di Bergamo. Segnala ilmessaggero.it

Coronavirus, anziano positivo scappa in taxi dall'ospedale: rintracciato e denunciato - Un uomo di 71 anni di Casnigo (Bergamo), positivo al coronavirus, è scappato dall'ospedale Sant'Anna di Como, dove era ricoverato in isolamento ... Secondo bresciatoday.it