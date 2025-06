Taurianova attiva il servizio per i prelievi a domicilio nella Casa della comunità

Taurianova si conferma all’avanguardia nella cura dei propri cittadini: grazie all’attivazione del nuovo servizio di prelievi a domicilio, ora i pazienti non trasferibili potranno ricevere assistenza direttamente a casa, facilitando il percorso di cura e riducendo gli spostamenti. Questa iniziativa, inserita nell’ambito di una più ampia strategia territoriale, rappresenta un passo importante verso un’assistenza sanitaria sempre più vicina alle esigenze della comunità. La novità...

Dopo la recente attivazione della Centrale operativa territoriale, a potenziare l’offerta che l’Asp ha pianificato per Taurianova arriva ora il servizio per i prelievi a domicilio a favore dei pazienti non trasferibili che, attraverso i propri medici curanti, ne facciano richiesta. La novità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Taurianova attiva il servizio per i prelievi a domicilio nella Casa della comunità

