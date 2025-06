Tathiana Garbin un match per la vita | la forza del racconto e il coraggio della condivisione

Un momento di ispirazione e speranza ha preso vita nell’Aula Milani del Policlinico di Milano, dove Tathiana Garbin, ex tennista e capitana della Nazionale femminile, ha condiviso il suo straordinario viaggio nel libro "Un match per la vita". Con il suo racconto, Garbin dimostra come il coraggio e la condivisione possano trasformare le sfide in vittorie. Un evento emozionante promosso dalla Fondazione Libellule Insieme, che invita tutti a riflettere sulla forza della resilienza.

Nell’Aula Milani del Policlinico di Milano, l’ex tennista e capitana della Nazionale femminile Tathiana Garbin ha presentato il suo libro. Un evento promosso dalla Fondazione Libellule Insieme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tathiana Garbin, un match per la vita: la forza del racconto e il coraggio della condivisione

