Tartaruga azzannatrice una cattura alle porte di Roma | era entrata nel giardino di una casa

Una scena insolita ha catturato l’attenzione ai margini di Roma: una tartaruga azzannatrice si aggira nel giardino di una villa a Morlupo, vicino alla piscina. Scoperta dal cane di casa, l’animale ha suscitato preoccupazione tra i proprietari, che hanno prontamente chiamato le autorità per garantire la sicurezza di tutti. La vicenda mette in luce l’importanza di mantenere sotto controllo la fauna invasiva nei nostri spazi domestici.

Una tartaruga azzannatrice è stata segnalata all’interno di una villa a pochi chilometri da Roma, nel comune di Morlupo. A notare la presenza dell’animale è stato il cane della famiglia che ha segnalato il rettile, nascosto vicino alla piscina. I proprietari dell’abitazione hanno chiamato un. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Tartaruga azzannatrice, una cattura alle porte di Roma: era entrata nel giardino di una casa

