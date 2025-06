Taremi addio sempre più probabile | sondaggio dalla Turchia – SI

Dopo una stagione deludente, il futuro di Mehdi Taremi all’Inter sembra segnato: le voci di un possibile addio si fanno sempre più insistenti, alimentate anche dai sondaggi dalla Turchia. Arrivato a parametro zero e con grandi aspettative, l’attaccante iraniano non è riuscito a lasciare il segno, lasciando spazio a dubbi e analisi sul suo percorso nerazzurro. La domanda ora è: quale sarà il capitolo successivo per Taremi?

Taremi e l’Inter potrebbero dirsi addio già dopo una sola stagione. L’attaccante iraniano, arrivato a parametro zero nella scorsa estate dopo l’esperienza al Porto, non ha mai realmente lasciato il segno in maglia nerazzurra. DOPO UNA STAGIONE DELUDENTE – Poco impiego, nessun gol decisivo e un inserimento che non ha mai trovato continuità: il bilancio della prima e unica annata a Milano di Mehdi Taremi è ampiamente al di sotto delle aspettative, e ora il futuro sembra già scritto. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’agente del giocatore si sta già muovendo per trovargli una nuova sistemazione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Taremi, addio sempre più probabile: sondaggio dalla Turchia – SI

