Tamponamento in A1 un ferito in elisoccorso al Maggiore di Parma

Un grave incidente lungo l'autostrada A1, poco prima delle 14, ha provocato lunghe code e un intervento di emergenza con elisoccorso. Un tamponamento tra veicoli ha coinvolto diverse persone, con un ferito trasportato d’urgenza al Maggiore di Parma in condizioni critiche. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa, creando disagi ai tanti automobilisti in transito. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si cercano di chiarire le cause dell’incidente.

Brutto incidente in autostrada A1, in direzione Fidenza, al chilometro 89 sud. Poco dopo le 13,30, in seguito a un tamponamento, un ferito è stato trasportato nel reparto di Rianimazione del Maggiore con l'elicottero del 118. Lunghe code si sono formate nel tratto compreso tra Fiorenzuola e.

