Tamponamento in A1 | tre feriti uno è grave

Un grave incidente sull’autostrada A1, all’altezza di Fidenza in direzione Bologna, ha coinvolto due auto, causando tre feriti, uno dei quali in condizioni critiche. La donna gravemente ferita è stata trasferita in volo in ospedale, mentre le autorità indagano sulle cause dello scontro. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa tragica vicenda che ha interrotto il traffico e generato preoccupazione tra i cittadini.

Grave incidente lungo l’autostrada A1 più o meno all’altezza del casello di Fidenza direzione Bologna, al chilometro 89. Per cause al vaglio della Polstrada, si sono scontrate due auto. Il bilancio è di tre feriti di cui uno molto grave, una donna, che è stata trasportata in volo all’ospedale di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Tamponamento in A1: tre feriti, uno è grave

