Tamponamento a catena in Vespa Tre ragazzi finiscono all’ospedale

Un raduno di appassionati di Vespa si trasforma in un incidente che ha coinvolto tre giovani, finendo con un tamponamento a catena e il loro ricovero all’ospedale. Dalla Lombardia alla Toscana, la passione per le due ruote si intreccia con un imprevisto che, per fortuna, si è risolto senza gravi conseguenze. Un episodio che ricorda quanto la passione possa essere imprevedibile, lasciando comunque uno spiraglio di serenità.

Dalla Lombardia alla Valdelsa, per partecipare a un raduno di vespisti attraverso la Toscana e il Chianti. Con una tappa, evidentemente non prevista, all'ospedale San Giuseppe di Empoli a seguito di un sinistro stradale rivelatosi tuttavia senza conseguenze rilevanti. È la disavventura occorsa a quanto pare ieri poco prima delle 14 ad alcuni motociclisti, originari di Brescia e arrivati in Valdelsa con tutta probabilità per prendere parte alla "100 km nel Chianti e nella Vernaccia". Stando a quanto ricostruito il gruppo composto da poco meno di una ventina di persone (che viaggiavano su nove ciclomotori, procedendo a coppia) si trovava in località Megognano - San Vito, sul territorio comunale di Certaldo.

In questa notizia si parla di: ospedale - tamponamento - catena - vespa

