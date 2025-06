Tale e quale nel lotto? Sono come San Tommaso Finché non vedo non credo

Forse è la svolta che tutti aspettavamo: il cavallo di Provenzano 2025 sembra finalmente pronto a salire sul canape, e questa volta, a differenza degli anni scorsi, il lotto di qualità potrebbe fare davvero la differenza. È il momento di credere, come diceva San Tommaso, perché dietro a ogni grande vittoria c’è sempre una buona dose di fiducia e preparazione. Resta da vedere se questa sarà la volta buona.

SIENA "Ci potrebbe rientrare. Il cavallo sta bene. Ma finché non lo vedo non ci credo", dice prudente Carburo. Stile San Tommaso. Il riferimento, ovviamente, è a Tale e quale, il cavallo vittorioso nel 2019 di Lucia Toto che negli anni scorsi è sempre stato rimandato a casa. Ma che per Provenzano 2025 potrebbe essere al canape. Cosa è cambiato rispetto agli anni scorsi? Forse perché questa volta si parla di prendere un lotto di qualità? "Forse è cresciuto ed è maturato". A 13 anni? "Ma che vi devo dire, non lo so. Questo è il Palio, questo ci prendiamo". Sarebbe una bella soddisfazione se corresse di nuovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Tale e quale nel lotto? . Sono come San Tommaso. Finché non vedo non credo"

