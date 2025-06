Tajani parla con Araghchi e Saar | Ho trovato orecchie attente Alla de-escalation si arriva col dialogo

Tajani si impegna nel dialogo, incontrando gli interlocutori chiave per favorire la pace in Medio Oriente. Con telefonate a Saar e Araghchi, il ministro degli Esteri sottolinea che il confronto resta la strada principale per de-escalare tensioni e trovare soluzioni condivise. In un clima di attenta ascolto, l’Italia si conferma come mediatore credibile in una regione cruciale. Al vertice dei...

Il dialogo resta per l'Italia la via maestra per la de-escalation in Medio Oriente. Un discorso che vale tanto per l' Iran quanto per Gaza. A ribadirlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in queste ore impegnato a Bruxelles al Consiglio Affari esteri. Prima della riunione, Tajani ha sentito telefonicamente sia il suo omologo israeliano Gideon Saar e sia quello della Repubblica Islamica dell'Iran Abbas Araghchi. Al vertice dei ministri europei, poi, il titolare della Farnesina ha anticipato il fermo no dell'Italia alla proposta spagnola di sospendere l'accordo di associazione esistente tra Ue e Tel Aviv, di introdurre un embargo sulla vendita di armi e di prevedere sanzioni individuali, ha detto il ministro degli Esteri spagnolo Josè Manuel Albares, «contro tutti coloro che vogliono ostacolare definitivamente la soluzione dei due Stati».

