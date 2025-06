Tajani | No chiusura stretto di Hormuz danni anche per la Cina

Il rischio di una chiusura dello Stretto di Hormuz potrebbe scatenare conseguenze catastrofiche a livello globale. Tajani mette in guardia: “No alla chiusura, danni enormi per tutti”. La preoccupazione si estende anche alla Cina, che potrebbe subire gravi ripercussioni economiche. Una decisione così rischiosa non riguarda solo l'Iran, ma l'intero equilibrio geopolitico ed economico mondiale, rendendo fondamentale trovare soluzioni pacifiche e dialogate.

Tajani: “No a chiusura dello stretto di Hormuz, danni enormi per tutti” Al ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi “ho espresso la preoccupazione, la richiesta di non intervenire con la chiusura di Hormuz, che potrebbe provocare danni enormi all’economia innanzitutto iraniana, ma anche a tutti gli altri Paesi, compresa la Cina”, ha detto il ministro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Tajani: “No chiusura stretto di Hormuz, danni anche per la Cina”

In questa notizia si parla di: chiusura - hormuz - danni - tajani

Iran: rischi per l’Italia? Tajani: “Nessun segnale, però massima allerta”. America blindata. Stretto di Hormuz: minacce di chiusura - Il contesto internazionale si fa sempre più complesso, tra tensioni nel Golfo e rischi nascosti per l’Italia.

Per saperne di più, leggi l'articolo: https://ilsole24ore.com/art/iran-tajani-lavoriamo-la-de-escalation-no-chiusura-hormuz-danni-enormi-tutti-AH4eO5MB… #Tajani #Iran #Hormuz Vai su X

Per saperne di più, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/iran-tajani-lavoriamo-la-de-escalation-no-chiusura-hormuz-danni-enormi-tutti-AH4eO5MB #Tajani #Iran #Hormuz Vai su Facebook

Iran, Tajani: lavoriamo per la de-escalation. No a chiusura di Hormuz, danni enormi per tutti; Tajani: No a chiusura dello stretto di Hormuz, danni enormi per tutti; ++ Tajani, 'no a chiusura di Hormuz, danni enormi per tutti' ++.

Iran, Tajani: lavoriamo per la de-escalation. No a chiusura di Hormuz, danni enormi per tutti - Ho altresì espresso la preoccupazione e la richiesta di non intervenire con la chiusura di Hormuz che potrebbe provocare un danno enorme all’economia iraniana ma anche agli altri Paesi». Da ilsole24ore.com

Iran-Israele, Tajani: "Lavoriamo per la de-escalation. No alla chiusura del porto di Hormuz" - "La nostra è una posizione diversa dalla Spagna: per noi è fondamentale avere un dialogo con Israele. Lo riporta affaritaliani.it