Tajani | Chiediamo all' Iran di riattivare dialogo diretto con Usa

In un momento di crescente tensione internazionale, il ministro degli Esteri Tajani si impegna a promuovere il dialogo tra Iran e Usa, auspicando un percorso di pace e stabilità. La sua proposta di un incontro a Roma rappresenta un passo concreto verso la riapertura delle comunicazioni tra le due nazioni. La diplomazia si fa avanti, dimostrando come il dialogo possa essere la chiave per risolvere conflitti complessi e garantire un futuro più stabile.

Bruxelles, 23 giu. (askanews) -"Ho parlato poco fa con il ministro degli Esteri dell'Iran per sollecitare ancora un'azione di reazione che non colpisca basi Usa, per cercare di riattivare un dialogo tra Iran e Usa e ho proposto ancora Roma con sede di un incontro". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al suo arrivo a Bruxelles per una riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione Europea dopo l'attacco Usa ai siti nucleari dell'Iran. "Noi stiamo lavorando per una de-escalation. Ho ribadito che per noi l'Iran può procedere per la ricerca del nucleare civile, ma non quello militare, non può avere la bomba atomica.

