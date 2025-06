Tagli in Rai Floridia M5s | Compensi d'oro a conduttori senza pubblico penalizzati i programmi di inchiesta

La Rai si appresta a vivere un periodo turbolento, tra tagli ai programmi di inchiesta e compensi d'oro ai conduttori senza pubblico. La presidente della Commissione di Vigilanza, Floridia, alza il velo sulle problematiche che minano l’indipendenza e la qualità dell’informazione pubblica, chiedendo chiarimenti urgenti ai vertici. Un dibattito che mette in evidenza le sfide e i rischi di una gestione orientata al risparmio, con ripercussioni sulla credibilità del servizio pubblico.

La presidente della Commissione di Vigilanza Rai molto dura sui tagli a Report e Presadiretta e la riduzione dello spazio per programmi di inchiesta previsti per i prossimi palinsesti: "È necessario un chiarimento da parte dei vertici aziendali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

