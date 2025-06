Tabacco | UE maxi-tasse per fumatori e industria manufatturiera

L'Unione Europea sta pianificando un maxi-aumento delle tasse sul tabacco, con percentuali che potrebbero superare il 1.000%. Questa mossa, secondo un documento interno trapelato, punta a riformare la Direttiva sulle accise, influenzando drasticamente sia le industrie manifatturiere che i fumatori. Un passo deciso volto a ridurre il consumo di tabacco e a raccogliere maggiori entrate, ma che solleva anche numerosi dubbi e opposizioni. La questione è destinata a far discutere molto, perché potrebbe cambiare radicalmente il panorama del mercato del tabacco in Europa.

L'Unione Europea valuta un aumento significativo delle tasse sui prodotti del tabacco, con percentuali che potrebbero superare il 1.000%. Un documento interno trapelato rivela i piani della Commissione, guidata dal Commissario olandese Wopke Hoekstra, per una revisione della Direttiva sulle accise del tabacco (TED). Questa proposta, se approvata, comporterà incrementi notevoli sia nella tassazione che

