SWITCH Ultrahand Overlay 1.96 | Novità Miglioramenti e Bug Fix

Ultrahand Overlay si aggiorna alla versione 1.9.6, portando miglioramenti significativi e bug fix essenziali per un’esperienza più fluida e potente. Tra le novità spiccano i nuovi comandi per la gestione avanzata dei file JSON, rendendo l’installazione e la personalizzazione ancora più intuitive. Scopriamo insieme tutte le novità di questa versione e come sfruttarle al massimo per potenziare il tuo Nintendo Switch!

Ultrahand Overlay, il potente sostituto del Tesla Menu per Nintendo Switch, è stato aggiornato alla versione 1.9.6, introducendo nuovi comandi, ottimizzazioni e correzioni di bug. Scopriamo insieme tutte le novità! Novità in Ultrahand Overlay 1.9.6. Nuovi Comandi per la Gestione di File JSON. Ultrahand ora supporta la modifica avanzata di file JSON grazie a tre nuovi comandi: set-json-val set-json-value set-json-val Imposta un valore in un file JSON in base a una chiave. Se il file o la chiave non esistono, verranno creati automaticamente.. set-json-key set-json-key Rinomina una chiave in un file JSON. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [SWITCH] Ultrahand Overlay 1.9.6: Novità, Miglioramenti e Bug Fix

