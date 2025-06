Svolta Theo Hernandez accordo con l’Al Hilal | cambia il futuro di Angelino?

Il calciomercato non smette mai di sorprendere, e questa volta le attenzioni si spostano sulla possibile svolta di Theo Hernandez e l’accordo con Al Hilal, che potrebbe rivoluzionare il destino di Angelino. La Roma, nel frattempo, osserva attentamente gli sviluppi, mentre il club saudita punta a rafforzare la propria rosa con talenti d’alta qualità. La questione promette di essere uno dei temi più caldi di questa sessione di mercato, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Il calciomercato, si sa, regala sempre colpi di scena e trattative imprevedibili, cambiando e mischiando spesso le carte in tavola dei vari club. È quello che potrebbe succedere anche alla Roma nell’ intreccio tra Theo Hernandez, Al Hilal ed Angelino, con il club saudita che ancora una volta ha messo gli occhi sulla Serie A per cercare un esterno di qualità da regalare al neo tecnico Simone Inzaghi, che ha iniziato la sua nuova avventura con l’esperienza del Mondiale per Club. In sole due settimane gli scenari di questa trattativa sono cambiati più volte, ma adesso sembra poter essere giunti ad un punto di svolta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Svolta Theo Hernandez, accordo con l’Al Hilal: cambia il futuro di Angelino?

In questa notizia si parla di: theo - hernandez - hilal - angelino

Calciomercato Roma, l’Al Hilal valuta l’alternativa a Theo Hernandez e punta Angelino! Ecco la proposta - Il calciomercato della Roma si infiamma con nuove strategie e obiettivi di rilievo. Mentre l’Al Hilal valuta un'alternativa a Theo Hernandez, spunta il nome di Angelino, con una proposta concreta che potrebbe cambiare gli equilibri sul mercato.

Roma, l’Al Hilal preme per Theo Hernandez: Angelino verso la permanenza? #ASRoma Vai su X

Theo Hernandez apre all’Al-Hilal: ora la trattativa può decollare. Angelino si allontana Vai su Facebook

Mercato, Theo Hernandez apre all’Ah Hilal: si raffredda la pista Angelino; Al-Hilal near deal for Theo Hernandez, move for Angelino off; Theo Hernandez vicino all’Al-Hilal: il futuro di Angelino in bilico - Roma news.

Serie A, Milan: Theo Hernandez apre all'Al-Hilal. Cessione a un passo - Il terzino francese è pronto a lasciare il club rossonero per approdare in terra saudita. Come scrive ilromanista.eu

Al-Hilal, Theo Hernandez ad un passo: manca solo l’accordo con il Milan. Sfuma Angeliño - Come riportato da SkySport infatti, il giocatore avrebbe dato l'ok definitivo al suo trasferimento in Arabia Saudita dopo l''aper ... Si legge su msn.com