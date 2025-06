Svolta nel mondo arbitrale ecco perché la tutela ha un senso

importante passo avanti per garantire il rispetto e la sicurezza di chi professionemente mantiene l’ordine sui campi di gioco. Questa svolta rappresenta una rivoluzione culturale, riconoscendo finalmente che la tutela degli arbitri va ben oltre lo sport, diventando un imperativo di giustizia e civiltà. Solo così si può davvero cambiare rotta e costruire un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti.

Lo aspettavo da anni. Da ex arbitro che ha vissuto sulla propria pelle tensioni, insulti, minacce – e anche qualche spinta – posso dire senza retorica che questa è una svolta storica. D'ora in avanti, chi aggredisce un arbitro rischia il carcere. E no, non è più solo sport: è giustizia. Il nuovo inquadramento normativo – che equipara gli arbitri a pubblici ufficiali nei casi di violenza – non è un favore alla categoria, ma un atto di civiltà. Un segnale chiaro a chi ancora pensa che “l'arbitro si può toccare”, tanto al massimo arriva una squalifica. No, adesso si va davanti a un giudice. E si rischiano anni, non giornate. 🔗 Leggi su Iltempo.it