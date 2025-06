Svizzera | Losanna cerimonia di passaggio consegne tra presidenti IOC

A Losanna, tra tradizione e nuovo inizio, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra i presidenti dell’IOC, un momento simbolico di continuità e rinnovamento per il movimento olimpico. La presenza della presidente Kirsty Coventry ha sottolineato l’importanza di questa transizione, mentre il presidente uscente Thomas Bach ha ricevuto riconoscimenti per il suo impegno. Un evento che segna un nuovo capitolo nella storia dello sport globale, aprendo la strada a nuove sfide e opportunità.

La presidente dell’IOC Kirsty Coventry interviene durante la cerimonia di passaggio di consegne tra presidenti alla Casa olimpica di Losanna, in Svizzera, oggi 23 giugno 2025. La presidente dell’IOC Kirsty Coventry interviene durante la cerimonia di passaggio di consegne tra presidenti alla Casa olimpica di Losanna, in Svizzera, oggi 23 giugno 2025. La reazione del presidente uscente dell’IOC Thomas Bach (a sinistra) dopo essere stato insignito del Collare d’oro dell’Ordine olimpico dalla presidente dell’IOC Kirsty Coventry durante la cerimonia di passaggio di consegne tra presidenti alla Casa olimpica di Losanna, in Svizzera, oggi 23 giugno 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it