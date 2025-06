Svilar non stop allenamenti anche in vacanza | quando il rinnovo?

Svilar non si ferma nemmeno in vacanza, dimostrando dedizione e passione senza pause. La Roma si prepara con grande ambizione per la prossima stagione, puntando su un progetto solido e strategie mirate. Dallo stadio di Pietralta alle nuove maglie, ogni dettaglio è curato per un futuro di successi. Tuttavia, resta da capire se le cessioni imminenti richiederanno sacrifici importanti e quanto questi influenzeranno il cammino verso i traguardi prefissati.

Grandi piani in casa Roma per la prossima stagione, con un assetto ben chiaro e di livello nella conduzione tecnica della squadra che è stato il primo passo verso successi futuri. Si lavora ora su tanti fronti, dallo stadio a Pietralta alla presentazione delle nuove maglie, fino ad un mercato chiaramente condizionato dalle cessioni da completare entro il 30 giugno. Non è ancora chiaro se sia necessario un grosso sacrificio, che potrebbe essere N’Dicka dopo il mancato trasferimento di Angelino all’Al Hilal, ma certo è che il club giallorosso non vuole che questo sia Mile Svilar. Il miglior portiere dell’ultimo campionato deve essere uno dei punti fermi da cui ripartire, e a quanto pare lo stesso belga sembra essere giĂ in clima nuova stagione: ancora una volta avvalendosi della storie Instagram, l’ex Benfica ha mostrato alcune sessioni di allenamento che sta svolgendo in palestra durante le vacanze, sotto l’attenta supervisione del suo personal trainer. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Svilar non stop, allenamenti anche in vacanza: quando il rinnovo?

