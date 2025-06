Sventato un attentato al presidente ucraino Zelensky in Polonia

Un colpo di scena che scuote la sicurezza internazionale: Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, è sfuggito a due attentati in Polonia, grazie all’azione coordinata del Servizio di sicurezza dell’Ucraina e dell’Agenzia per la sicurezza interna polacca. Vasyl Malyuk, leader dell’Sbu, ha rivelato i dettagli di questa operazione, sottolineando l’efficacia delle misure di protezione e il clima di tensione che attraversa la regione. Un episodio che evidenzia le minacce continue alla stabilità europea e la determinazione delle intelligence nel proteggerci.

Volodymyr Zelensky sarebbe scampato a un attentato per ben due volte, grazie all'operazione del Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu) e dell'Agenzia per la sicurezza interna polacca (ABW). A renderlo noto è stato Vasyl Malyuk, il capo dell'Sbu che, in una conversazione con i giornalisti. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Sventato un attentato al presidente ucraino Zelensky in Polonia"

