Sventato un attacco a base Usa in Siria

Un attacco alla base statunitense di Qasrak in Siria è stato prontamente sventato nella notte. Secondo fonti siriane, un missile è stato intercettato nel governatorato di Al-Hasakah, nel tentativo di colpire le forze americane e mettere a rischio la stabilità della regione. Questa escalation riafferma la tensione persistente nel Medio Oriente, sollevando interrogativi sulle future dinamiche di sicurezza e sulla presenza internazionale in Siria.

Media siriani riferiscono che un missile è stato intercettato la scorsa notte nel governatorato di Al-Hasakah, nella Siria nordorientale, dopo aver tentato di colpire le forze statunitensi presso la base militare di Qasrak, che gestisce la pista di atterraggio più lunga costruita dagli Stati.

