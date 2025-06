Superman | uno spot tv evidenzia i cambiamenti alla famosa scena di volo

Un nuovo spot TV di Superman sorprende i fan, svelando i cambiamenti apportati alla celebre scena di volo dell’Uomo d’Acciaio. La sequenza, oggetto di numerose critiche, ora mostra una versione rivisitata da James Gunn, che ha deciso di rinnovare un momento iconico della saga. Questo aggiornamento potrebbe ridefinire le aspettative e riaccendere l’entusiasmo dei fan. La domanda è: il nuovo volo di Superman saprà conquistare tutti?

Uno spot televisivo di Superman appena pubblicato sembra rivelare la modifica apportata dal regista James Gunn a una sequenza chiave che mostra l’Uomo di Domani in volo. In precedenza era stata criticata dai fan. Quando è stato pubblicato il primo spot televisivo di 30 secondi di Superman, i fan più pignoli non hanno tardato a concentrarsi su un momento in particolare. Si trattava di un frammento dell’Uomo d’Acciaio di David Corenswet in volo. Non si può negare che ci fosse qualcosa di strano nella sequenza, ma ciononostante è sembrato strano mettere in risalto quella che, inizialmente, sembrava un’inquadratura piuttosto innocua. 🔗 Leggi su Cinefilos.it