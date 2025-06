Superman | James Gunn parla del lato umano dell’Uomo d’Acciaio e del cast corale del nuovo film DC

James Gunn svela un Superman più umano, imperfetto e autentico, riflettendo sul cast corale e su un approccio narrativo innovativo per il reboot DC. Durante il tour stampa a Manila, il co-presidente dei DC Studios ha condiviso dettagli esclusivi sul nuovo universo cinematografico, sottolineando come il "Superman" di Gunn sarà un eroe potente ma vulnerabile, pronto a conquistare il cuore dei fan. L'attesa cresce: il futuro della Dc Comics si prospetta ricco di sorprese e profondità umana.

Il co-presidente dei DC Studios, James Gunn, descrive il nuovo Superman come un eroe potente ma imperfetto, e riflette sul cast e l'approccio alla narrazione del reboot DC. Durante il recente tour stampa a Manila, James Gunn, regista e co-presidente dei DC Studios, ha condiviso nuovi dettagli su Superman, l'attesissimo primo film del rinnovato universo cinematografico DC. Intervistato da Esquire Philippines, Gunn ha parlato dell'approccio adottato per rappresentare l'Uomo d'Acciaio come un personaggio sfaccettato, lontano dall'immagine del supereroe infallibile. Il nuovo Superman di James Gunn "Anche se parliamo di un Superman fondamentalmente buono e gentile, ho voluto mostrare anche lati più umani: può essere testardo, impulsivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it