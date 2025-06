Superman James Gunn conferma le tre star dei Guardiani della Galassia coinvolte nel film DCU

James Gunn, il visionario regista e ora anche boss del DCU, ha svelato una sorpresa che farà impazzire i fan: Superman si unisce a una reunion inaspettata con le star dei Guardiani della Galassia. Tre interpreti, già iconici nel Marvel Cinematic Universe, torneranno a sorprendere il pubblico in questa nuova avventura. Ma chi sono questi attori che uniscono due mondi cinematografici così amati? Scopriamolo insieme.

