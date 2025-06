Superman David Corenswet | Infilarmi in quel costume mi ha fatto venire la claustrofobia

Prepararsi a indossare il costume di Superman non è mai semplice, come ha condiviso David Corenswet, star del prossimo film del DC Universe diretto da James Gunn. L’attore ha descritto l’esperienza come "intensa" e persino claustrofobica, rivelando quanto possa essere sfidante entrare nel ruolo di un’icona così potente. Ma cosa rende questa trasformazione così difficile? Scopriamolo insieme e lasciamoci coinvolgere dall’emozione di questa nuova avventura cinematografica.

La star del prossimo film del DC Universe diretto da James Gunn ha raccontato l'esperienza vissuta con l'abbigliamento del supereroe. David Corenswet non sembra intenzionato a cambiarsi in una cabina telefonica per svestire i panni di Clark Kent e indossare quelli di Superman. La star ha descritto come 'intensa' l'esperienza di infilarsi il costume dell'Uomo d'Acciaio. La nuova versione di Superman sarà presto al cinema nel nuovo film diretto dal regista di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad, James Gunn, a capo del DC Universe insieme a Peter Safran. I problemi di David Corenswet con il costume di Superman "Era piuttosto aderente perché l'avevano realizzato su misura quando avevo fatto lo screen test e pesavo circa 88 chili.

