superlega gaggini sbarca ufficialmente alla sir

Superlega 2023 si arricchisce di un nuovo talento: Marco Gaggini, giovane promessa cresciuta a Monza, approda alla Sir Susa Vim Perugia come vice di Colaci. Un investimento sul futuro che promette scintille e grandi soddisfazioni. Con questa mossa, la società umbra dimostra di credere nel valore dei giovani e nel talento italiano. Ma cosa riserverà il futuro per Gaggini? Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora venire.

Da Monza per "farsi le ossa" come vice di Colaci. Poi chissà. Vestirà ufficialmente la maglia della Sir Susa Vim Perugia Marco Gaggini, classe 2002, proveniente da Monza dove ha disputato diverse stagioni importanti. Proprio in Brianza il neo bianconero è cresciuto, debuttando in Superlega nel.