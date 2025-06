SuperAurora Festival musica e disagi | i racconti di un weekend da dimenticare

Il SuperAurora Festival prometteva un’estate indimenticabile sul litorale romano, attirando migliaia di appassionati con il suo ricco programma musicale. Tuttavia, ciò che avrebbe dovuto essere un evento celebrato si è trasformato in un incubo di disagi e malcontento. Tra proteste, problemi organizzativi e aspettative deluse, il weekend passato a Castel Fusano rimarrà impresso come uno dei capitoli più controversi dell’estate. La domanda ora è: cosa è andato storto?

Doveva essere l'evento più atteso dell'estate sul litorale romano. Il SuperAurora Festival, che nei giorni scorsi aveva fatto il pieno di hype sui social, prometteva tre giornate di musica e spettacolo a Castel Fusano, con un programma che strizzava l'occhio ai grandi festival internazionali. La realtà, però, è stata ben diversa. Tra proteste dei residenti, disagi per il pubblico e una serie di criticità organizzative emerse già dalle prime ore, quella che doveva essere una grande festa si è trasformata in un'esperienza amara per molti partecipanti. L'evento e le prime avvisaglie. L'evento, autorizzato dal Comune, aveva ottenuto il via libera fino alle quattro del mattino.