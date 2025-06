SuperAurora Festival Falconi | Pronti alle verifiche la tutela del territorio prima di tutto

Ostia, 23 giugno 2025 – Il Presidente del Municipio X annuncia verifiche rigorose sull’organizzazione del Superaurora Festival nella suggestiva tenuta di Castel Fusano. Dopo molte segnalazioni e preoccupazioni, si ribadisce che la tutela del territorio e la sicurezza dei partecipanti sono priorità assolute. La passione per il divertimento deve sempre andare di pari passo con il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia delle risorse naturali.

Ostia, 23 giugno 2025 – Il Presidente del Municipio X annuncia verifiche sull’organizzazione del Festival nella tenuta di Castel Fusano e avverte: “ Pronti ad accertare possibili gravi irregolarità. I giovani e non solo hanno pieno diritto al divertimento, ma la tutela del territorio e della sicurezza viene prima di tutto ” Facendo seguito alle notizie emerse e alle numerosissime segnalazioni di cittadini e delle associazioni ambientaliste più rappresentative della regione Lazio, dopo lo svolgimento della prima serata del SuperAurora Festival ospitato nella tenuta Chigi all’interno della Pineta di Castel Fusano, il Presidente del Municipio X Mario Falconi ha comunicato l’intenzione dell’amministrazione di avviare verifiche puntuali sull’organizzazione e sulla corretta gestione dell’evento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

